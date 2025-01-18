شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر تُثبت دائما ريادتها الإنسانية.. ودعمها لغزة نموذج يُحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، بالدور الكبير الذي تقوم به مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، مؤكدًا أن الجهود الإنسانية التي تقودها مصر تعكس موقفها الراسخ كداعم أول للقضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية.

وقال عبد الستار إن مصر بتوجيهات قيادتها الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت السباقة دائمًا في تقديم يد العون للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن إرسال المساعدات الإنسانية المتواصلة لغزة يُبرز ريادتها ودورها التاريخي في حماية ودعم الشعوب العربية.

وثمّن النائب الدور البارز الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الاستعداد لإطلاق القافلة التاسعة للمساعدات الإنسانية يُعد إنجازًا يُضاف لسجل التحالف المشرّف في دعم غزة، حيث إن القافلة تشمل أطنانًا من المساعدات الغذائية والطبية، بالإضافة إلى تجهيزات إغاثية لتلبية احتياجات الأسر المتضررة في القطاع.

وأكد عبد الستار أن مصر تقدم بهذه القوافل رسالة تضامن قوية للعالم، تُظهر خلالها أن القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها، ليس فقط سياسيًا، بل إنسانيًا أيضًا.

واعتبر أن الجهود المبذولة من الدولة المصرية والتحالف الوطني هى دليل على ما يمكن أن يحققه التعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني، داعيا إلى ضرورة استمرار هذا الزخم الكبير من الجهود الإنسانية، مؤكدًا أن دعم مصر لغزة يُبرز دورها القيادي في تعزيز وحدة الصف العربي.