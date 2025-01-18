شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشيوخ: نجاح جهود مصر للتوصل لاتفاق وقف النار بغزة يؤكد دورها المحوري والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الدبلوماسية المصرية تمكنت من إثبات قدرتها على لعب دور محوري في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في الشرق الأوسط، وذلك بنجاحها في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليضع حدًا لأيام دامية شهدها القطاع نتيجة التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر، الذي خلف خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وزاد من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الحصار والدمار المتكرر.

وأكد خضير، أن هذا الإنجاز يؤكد المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها مصر في ملفات الأمن الإقليمي وقدرتها على التحرك بحنكة في المشهد السياسي الدولي رغم تعقيداته.

وتابع رئيس لجنة الصحة: الجهود المصرية لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة عمل دؤوب واستثمار طويل الأمد في بناء قنوات تواصل قوية مع كافة الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن القاهرة لعبت دور الوسيط النزيه الذي يتمتع بثقة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه، قائلا: التحركات المصرية تميزت بالسرية والكفاءة، حيث بُذلت جهود متواصلة وراء الكواليس لتقريب وجهات النظر وتقديم مقترحات عملية تضمن التهدئة وتجنب تكرار التصعيد، مشيرا إلى أن مصر أدارت الأزمة بذكاء، مستغلة عمق علاقاتها مع الدول المؤثرة والأطراف الدولية لتأمين دعم دولي للجهود المبذولة، وهو ما أسهم في تعزيز فرص نجاح المبادرة.