شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصري: مصر بذلت جهودا كبيرة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب الحرية المصري، على أهمية دخول اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسري حيز التفيذ في الساعة الثامنة ونصف صباحًا بتوقيت غزة صباح يوم غد الأحد، مثمنا جهود مصر الحثيثة والمستمرة والدائمة في حل القضية الفلسطينية، ومشاركتها لقطر والولايات المتحدة في الوصول إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ونزع فتيل النزاع والحرب بالمنطقة.

وأضاف النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن الاتفاقية جاءت شاملة خاصة في تحديد 3 مراحل تشمل وقف لإطلاق النار وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان بقطاع غزة، مما يجعل متنفس للنازحين وبارقة أمل للعودة إلى ديارهم وأرضهم مرة أخرى، ويهيئ أجواء آمنة لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عودة النازحين داخليا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، هو من أهم النقاط التي أبرمت بالاتفاق، خاصة بعد نفاذ كل مقومات العيش والحياة بالقطاع، خاصة وأن المرحلة الأولى للاتفاق تشمل تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة.

وتابع مهنى، أن إعادة إعمار القطاع وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب، هى الخطوة الأهم وأقل تعويض عما عاشه أهل غزة خلال الفترة السابقة، مشيدا بدور مصر والتأكيد على أن سياستها هى وقطر والولايات المتحدة الأمريكية كضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار هى التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين، مما يجعل متابعتهم إلزام للطرفين بتنفيذ الإتفاق لأن هناك من يتابع تفاصيل الاتفاق.