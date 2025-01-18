شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة مرسال عضو التحالف الوطني تؤكد بدء تجهيز مساعداتها للقافلة التاسعة لغزة والان مع تفاصيل الخبر

رحبت مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأشادت بالدور المصري في الوصول إلى هذا الاتفاق بعد 15 شهراً من المعاناة.

وأكدت المؤسسة استعدادها الكامل لاستمرار تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، مشيرة إلى أنها بدأت في التجهيز لإرسال القافلة التاسعة من المساعدات بالتنسيق مع التحالف الوطني.

تأتي هذه القافلة استمرارًا لجهود التحالف في تقديم الدعم المستدام للأشقاء في غزة، وتأكيدا على التضامن المصري الكامل مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وسيتم تنسيق دخول المساعدات وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعظيم دور الموقف المصري الداعم للأشقاء في فلسطين بشكل عام وموقف المجتمع المدني المصري بشكل خاص الذي يعكس ندافر مؤسساته أولوية دعم أشقائنا.



تجهيز المساعدات



تجهيز المساعدات



تجهيز المساعدات