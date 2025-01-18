شكرا لقرائتكم خبر عن العلامات التجارية فى سطور.. 8 معاهدات وبروتوكولات لحمايتها من التعدى.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "العلامات التجارية فى سطور"، استعرض خلاله 8 معاهدات وبروتوكولات لحماية العلامات التجارية من التعدى، ومنظمة الملكية الفكرية (WIPO) تُنظم عملية الاستخدام، فللعلامة التجارية أهمية كبيرة في التسويق لنشاطك التجاري، فالعلامة التجارية باختصار هي العلامة الرسمية المستخدمة في النشاط التجاري الخاص بك، وهي أيضًا الاسم الذي يطلقه المصنعون والمستهلكون على المنتج أو الخدمة التي تقدمها شركتك، كما أن العلامة التجارية المميزة تمثل أحد أهم عناصر الهوية التجارية القوية، فهي تعبر باختصار عن قصة الشركة وما تقدمه من خدمات أو منتجات.

ولكن اختيار اسم العلامة التجارية في حد ذاته ليس من المهام السهلة، وذلك لأن اسم العلامة التجارية يؤثر بشكل كبير على نجاح عمل الشركة التجاري ككل، فهو من شأنه خلق الانطباع الأول سواء بالإيجاب أو السلب الذي سيأخذه عُملاء الشركة، وقد يبني أو يهدم الثقة فيما بعد بينهم وبين الشركة، لذلك يجب الاهتمام باختياره بشكل دقيق، فالاسم المميز يساعد في بناء علاقة طويلة الأمد بين الشركة والعملاء، ومن ناحية أخرى يمكن أن يتسبب في إفساد العلاقات الرائعة.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على العلامة التجارية، باعتبارها إشارة تميز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات سائر الشركات وتحمى العلامات التجارية بقوانين الملكية الفكرية هذا ويمكن حماية العلامة التجارية على المستوى الوطني والإقليمي بتسجيلها عن طريق إيداع استمارة الطل المناسبة لدى مكتب العلامات الوطني والإقليمي.

وإليكم التفاصيل كاملة:

العلامات التجارية فى سطور.. 8 معاهدات وبروتوكولات لحمايتها من التعدى.. ومنظمة الملكية الفكرية (WIPO) تُنظم الاستخدام.. وتكون فى شكل كلمة أو توليفة كلمات أو رسوم أو إشارة أو لون أو صوت.. وخبير يوضح الأهمية

برلمانى