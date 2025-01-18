شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الجامعات لقيادة قوات الصاعقة والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإرتقاء بمستوى وعى أبناء الوطن بما تقوم به الدولة المصرية من تطوير وتعظيم لإمكانياتها فى مختلف المجالات ، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إطلاع مختلف فئات المجتمع بإمكانيات وقدرات القوات المسلحة التى تمكنها من الحفاظ على سلامة الوطن وصون مقدساته ، نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة إنطلاقاً من دورها التوعوى زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الجامعات إلى قيادة قوات الصاعقة بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى .

بدأت الزيارة بكلمة اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح جاب الله قائد قوات الصاعقة رحب خلالها بالحضور مؤكداً أهمية تلك الزيارات لزيادة التلاحم بين شعب مصر العظيم وقواته المسلحة.

كما شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً تناول نشأة وتطور قوات الصاعقة وإستعراض بطولات وتضحيات أبطال الصاعقة ، أعقبه متابعة عدد من الأنشطة التدريبية التى ينفذها رجال الصاعقة عكست مدى الكفاءة القتالية والمهارات الميدانية ذات الطابع الإحترافى والثقة بالنفس التى يتمتع بها مقاتلوا القوات الخاصة , كذلك تنفيذ عدد من البيانات العملية لمختلف أوضاع الرمايات أبرزت مدى الدقة العالية لرجال الصاعقة فى إصابة الأهداف ، وتضمنت الزيارة المرور على ميادين التدريب التخصصية المختلفة المجهزة بأحدث منظومات ووسائل التدريب الحديثة ، كما تفقد الوفد معرضاً للأسلحة والمعدات والمركبات المتطورة لقوات الصاعقة .

وفى ختام الزيارة أعرب الوفد عن سعادتهم وإعتزازهم بقواتهم المسلحة ووصولها إلى هذا المستوى الراقى من الجاهزية والإستعداد القتالى ، مؤكدين أن مصر ستظل وطناً آمناً مستقراً فى ظل وقوف شعب مصر خلف قيادته الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة .











