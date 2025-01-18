شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر كانت من أولى الدول مسارعة لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق التهدئة وحماية المدنيين من ويلات التصعيد المستمر.

وقال الخبيري، إن هذه الجهود تؤكد الدور التاريخي والريادي لمصر في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يمر بها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر كانت من أولى الدول التي سارعت إلى تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، سواء من خلال فتح معبر رفح لتسهيل دخول المساعدات أو من خلال إرسال القوافل الطبية والغذائية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر كانت ولا تزال ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار المنطقة، وأن المبادرات المصرية المستمرة لوقف إطلاق النار تعكس التزام مصر الدائم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والشامل.

ولفت النائب نادر الخبيري، إلى أن الدبلوماسية المصرية نجحت في توحيد الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد، مما أسفر عن اتفاق لوقف إطلاق النار يخفف من معاناة المواطنين في غزة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر كانت من أولى الدول التي سارعت إلى تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، سواء من خلال فتح معبر رفح لتسهيل دخول المساعدات أو من خلال إرسال القوافل الطبية والغذائية.

وأضاف النائب نادر الخبيري، أن هذه المساعدات تشكل شريان حياة للمتضررين، خاصة في ظل الحصار المفروض على القطاع.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وتكثيف الجهود لضمان استمرار وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا داعمًا قويًا للحقوق الفلسطينية وتسعى بشكل مستمر لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، بما يضمن العيش الكريم للشعب الفلسطيني الشقيق.