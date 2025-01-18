شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر تترقب بدء سريان قرار وقف إطلاق النار لتنفيذ خطة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تقود جهودا غير مسبوقة لعودة الحياة فى قطاع غزة، وذلك بعد بدء سريان قرار وقف إطلاق النار المرتقب تنفيذه خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد نجاح الدبلوماسية المصرية فى التوصل لقرار وقف إطلاق النار فى خطوة تعكس حجم الجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية.

وأكد الديب، أن مصر بذلت ولا تزال العديد من الجهود لدعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال تحركات سياسية أو تحريكات إنسانية على أرض الواقع، وقرار وقف إطلاق النار تكليل لهذه الجهود المصرية الخالصة بوساطة قطرية أمريكية، مؤكدا أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيفتح الباب أمام سلسلة من الخطوات الإنسانية والتنموية التى تقودها الدولة المصرية، لإعادة الحياة إلى غزة.

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن الدولة المصرية تستعد لدخول المرحلة الأولى من خطة إنسانية شاملة، تتمثل فى إدخال مئات الشاحنات الانسانية للقطاع، خاصة وأن مصر الحاضنة التاريخية للقضية الفلسطينية وستظل المدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، حيث أعلنت مصر أنها لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللوجستي والإنساني لسكان القطاع.

وأضاف الديب، دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خطوة أولى لإعادة الحياة للقطاع لكن بتكاتف الشعب الفلسطيني مع الدولة المصرية سيتم إعادة صياغة مستقبل قطاع غزة، ووضع أسسا لمستقبل أكثر استقرارا وأمانا بالمنطقة، مؤكدا أن مصر ستظل المدافع عن القضية الفلسطينية، والفترة الأخيرة شهدت كم من التحركات غير المسبوقة لدعم القضية وعدم تفريغها من مضومنها، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من الدعم المصري للقضية الفلسطينية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق.