عضو مجلس الشيوخ: مصر أول الداعمين لغزة.. والتحالف الوطنى يقود قوافل الإنسانية

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أشاد النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ، بإعلان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الاستعداد لانطلاق قافلته الإغاثية التاسعة إلى قطاع غزة، حاملة على متنها مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لتلبية احتياجات الأسر المتضررة، وذلك في إطار دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، موضحًا أن مصر أول الداعمين لغزة، والتحالف الوطني يقود قوافل الإنسانية والخير بكل فخر.

وقال أحمد سمير زكريا، في بيان له، إن هذه الخطوات تؤكد الريادي الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء في غزة، وذلك من خلال إطلاق القافلة التاسعة للمساعدات الإغاثية بعد نجاح اتفاق الهدنة الأخير.

وأكد زكريا أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام مصر الدائم بدورها التاريخي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني أظهر نموذجًا مشرفًا في العمل الأهلي والتنموي الذي يسهم في تعزيز قيم التضامن والدعم الإنساني.

وأشار النائب بمجلس الشيوخ، إلى أن القافلة التاسعة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والطبية، لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني في غزة، لاسيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمسيرة طويلة من الدعم الذي قدمه التحالف، حيث نظم قوافل سابقة شملت مواد غذائية وإمدادات طبية وفرق إغاثية.

وشدد على أن التحالف الوطني يثبت مرة أخرى أن العمل الأهلي المنظم قادر على إحداث فارق حقيقي في حياة المتضررين، داعيًا الجميع إلى تعزيز الشراكة والتعاون لدعم مثل هذه المبادرات الوطنية، مؤكدًا "الأشقاء في فلسطين سيظلون دائمًا في قلب أولويات مصر قيادةً وشعبًا"