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9 في حالة حرجة.. إصابة 30 شخصًا في حادث مصعد تزلج بإسبانيا

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د ب أ - مدريد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الإقليمية اليوم السبت، إصابة أكثر من 30 شخصا، في حادث مصعد تزلج، في منتجع أستون، شمال شرق إسبانيا.
وذكرت السلطات في أراجون أن تسعة أشخاص في حالة حرجة، بينما أصيب ثمانية بجروح خطيرة.

حوادث منتجعات التزلج في إسبانيا

وأضافت أن التحقيق يجرى لمعرفة السبب الدقيق للحادث، الذي وقع في جبال البرانس.

وتشير نتائج أولية إلى أن مشكلة في كابل الدعم، ربما تسببت في انفصال مصعد الكراسي.

منتجعات التزلج في إسبانيا

وأغلق منتجع التزلج، على الفور وتجرى حاليًا العديد من عمليات الإنقاذ، وتقع مدينة أستون في سلسلة جبال البرانس على الحدود مع فرنسا.
وذكرت تقارير إعلامية أن العديد من سيارات الإسعاف وأربع مروحيات تم إرسالها لإنقاذ الأشخاص ونقلهم إلى مستشفيات قريبة.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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