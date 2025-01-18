شكرا لقرائتكم خبر عن 9 في حالة حرجة.. إصابة 30 شخصًا في حادث مصعد تزلج بإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

حوادث منتجعات التزلج في إسبانيا

منتجعات التزلج في إسبانيا

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الإقليمية اليوم السبت، إصابة أكثر من 30 شخصا، في حادث مصعد تزلج، في منتجع أستون، شمال شرق إسبانيا.وذكرت السلطات في أراجون أن تسعة أشخاص في حالة حرجة، بينما أصيب ثمانية بجروح خطيرة.وأضافت أن التحقيق يجرى لمعرفة السبب الدقيق للحادث، الذي وقع في جبال البرانس.وتشير نتائج أولية إلى أن مشكلة في كابل الدعم، ربما تسببت في انفصال مصعد الكراسي.وأغلق منتجع التزلج، على الفور وتجرى حاليًا العديد من عمليات الإنقاذ، وتقع مدينة أستون في سلسلة جبال البرانس على الحدود مع فرنسا.وذكرت تقارير إعلامية أن العديد من سيارات الإسعاف وأربع مروحيات تم إرسالها لإنقاذ الأشخاص ونقلهم إلى مستشفيات قريبة.