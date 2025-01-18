شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"الشيوخ": توصيات الحوار الوطنى تساهم فى تطوير المنظومة التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر النائب على مهران عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء الحوار الوطني الذي يعد أول منصة حوارية شاملة جامعة لكل أطياف المجتمع، تأتي في إطار سعي الحكومة المتواصل لتعزيز الحوار الوطني وتعميق التعاون بين مختلف الفئات المجتمعية.

وقال "مهران" في تصريح لـ"الخليج 365"، إن لقاء رئيس الوزراء بوزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، المعني بالاتصال السياسي وعضو الحوار الوطني، يستهدف تفعيل هذه الاجتماعات بالتنسيق مع جميع الكيانات الممثلة في الحوار الوطني، مؤكدا على أهمية التنسيق المستمر مع كل الأطراف لضمان تنفيذ رؤية شاملة تلبي تطلعات المواطنين، خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد العديد من الأحداث الهامة.

وأكد النائب على مهران، أن الحوار الوطني يخرج دائما بتوصيات هامه قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وقد شهدنا ذلك فى عدد من التوصيات ومنها في التعليم مع إصدار قرار بتأسيس "المجلس الأعلى للتعليم والبحث والإبتكار" وهو استجابة للتوصيات التي تم مناقشتها خلال الجلسات، والتي كان من أبرزها السماح للمجتمع المدني بالمشاركة في العملية التعليمية بالضوابط التي تضعها الدولة، وكذلك التوسع في تعيين المعلمين الجدد لسد العجز، الذي يعد خطوة هامة نحو تطوير النظام التعليمي.