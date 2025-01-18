شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: القيادة السياسية المصرية حريصة على دعم الاستقرار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب المؤتمر، إن زيارة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي للقاهرة اليوم، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وأضاف النائب طارق رسلان، أن تلك الزيارة تأتي في وقت حاسم لدعم الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث من المقرر أن يتم خلال الزيارة بحث القضايا العسكرية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى سبل دعم العملية السياسية في ليبيا.

وأضاف الأمين العام لحزب المؤتمر، أن القيادة السياسية المصرية دائما تؤكد التزامها الثابت في دعم الجهود الليبية لحل الأزمة الداخلية وتحقيق السلام في البلاد بما يضمن وحدة ليبيا واستقرارها.

وثمن النائب طارق رسلان، تأكيد الرئيس السيسي، أن استقرار ليبيا يرتبط ارتباطا وثيقاً مع الأمن القومي المصري، وأن مصر تبذل كل ما في وسعها من جهود ومساعي لضمان الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سيادتها ووحدتها، واستعادة مسار التنمية بها، مؤكداً دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.