شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يعقد أكبر ملتقى توظيفى يوفر 1000 فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

عقد حزب مستقبل وطن (أمانة محافظة الغربية) أكبر وأول ملتقى توظيفي في الغربية، برعاية المهندس ياسر الحفناوي – عضو هيئة مكتب الحزب بمحافظة الغربية، اليوم السبت، بنادي المعلمين في سمنود، وذلك دعما للشباب بمحافظة الغربية بشكل عام وأبناء مركز سمنود بشكل خاص، حرصا على توفير فرص عمل لهم وتعزيزا لجهود الدولة في الحد من البطالة.

ويأتي الملتقى التوظيفي بالتعاون مع إحدى الشركات التي تعد من أكبر شركات التوظيف في مصر، كما يأتي ضمن خطة لدعم أهالي مركز سمنود ولتخفيف الأعباء عن الشباب بتوفير فرص عمل لهم.

وحضر الملتقي عدد من قيادات حزب مستقبل وطن في مقدمتهم النائب محمد عريبي أمين حزب مستقبل وطن بالغربية ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب.

وقال المهندس ياسر الحفناوي، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، إن الملتقي التوظيفي بسمنود تشارك فيه نحو 39 شركة، ويوفر حوالي 1000 وظيفة لشبابنا، وتابع: عدد كبير من الوظائف وفرص العمل متاحة في الملتقي التوظيفي بسمنود، ونسعى من خلاله إلى دعم شبابنا وتوفير فرص عمل لهم"، لافتا إلى أن فرص العمل المتاحة تشمل مختلف المجالات لمنح الفرصة للشباب لاختيار الوظيفة التي تناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم.

وأضاف "الحفناوي"، أن الملتقي الوظيفي سيشمل عقد ورش عمل وتأهيل مهني حول "كيف تؤهل نفسك لسوق العمل وتختار دورات تأهيل"، و"⁠كيف تكتب سيرة ذاتية – وكيف تبحث عن وظيفة" وتعريف الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، ولتدريب وتأهيل الشباب ودعمهم وتشجيعهم لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل.

وأشار المهندس ياسر الحفناوي، إلى أن الملتقى التوظيفي يأتي في إطار حرص حزب مستقبل وطن على دعم الشباب وحثهم على العمل ودعما لجهود الدولة في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، داعيا شباب محافظة الغربية وأبناء مركز سمنود للمشاركة في الملتقى.