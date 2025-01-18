شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني للعمل الأهلي يستعد لإطلاق قافلة مساعداته التاسعة لإغاثة غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن الاستعداد لانطلاق قافلته الإغاثية التاسعة إلى قطاع غزة، حاملة على متنها مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لتلبية احتياجات الأسر المتضررة، وذلك في إطار دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.

تأتي هذه القافلة استمرارًا لجهود التحالف في تقديم الدعم المستدام للأشقاء في غزة، وتأكيدا على التضامن المصري الكامل مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وسيتم تنسيق دخول المساعدات وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعظيم دور الموقف المصري الداعم للأشقاء في فلسطين بشكل عام وموقف المجتمع المدني المصري بشكل خاص الذي يعكس ندافر مؤسساته أولوية دعم أشقائنا.

يؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن هذه القافلة ما هي إلا امتداد الجهود مصر في دعم غزة، وتخفيف المعاناة عن أهلها، وأن مصر ستظل دائما سندا وعونا للأشقاء الفلسطينيين .