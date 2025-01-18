شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: شائعات الإخوان تُدار بمخططات ممنهجة لإضعاف الثقة فى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم ربيع، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية أن جماعة الإخوان تستمر في نشر الأكاذيب والشائعات ضد الدولة بشكل ممنهج بهدف ضرب استقرار المجتمع وإضعاف الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.

وأوضح ربيع، أن هذه الشائعات تعتمد على بث معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات المعادية لتشويه الإنجازات الوطنية وإثارة الفتن بين فئات الشعب.

وأشار ربيع إلى أن مواجهة هذه المخططات تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتكاتفًا بين المواطنين والمؤسسات لكشف الحقائق والرد على الأكاذيب بحقائق واضحة، كما شدد على أهمية دور الإعلام الوطني في التصدي لهذه الحملات المشبوهة وتقديم صورة واقعية تعزز الثقة في الدولة ومشروعاتها التنموية.

وأضاف أن الجماعة تستغل الأزمات العالمية والإقليمية لتضخيم الأحداث، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف فقط لتحقيق أجندات تخريبية تمس أمن واستقرار الوطن.