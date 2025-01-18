شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ناقش الحوار الوطنى أزمات التعليم قبل الجامعى؟.. إليك التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

خلال الشهور الماضية، ناقش الحوار الوطني قضية التعليم قبل الجامعي في جلستين، بإجمالي عدد الكلمات بالجلسة 113 كلمة، ألقاها 101 متحدث، منهم 48 ممثلا لأحزاب وائتلافات سياسية، 49 من الخبراء والمعنيين، و4 ممثلين لوزارة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة.

ومن أهم ما تمت مناقشته إعادة احتساب كل الحوافز والبدلات المقررة لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين على أساسي 2016، زيادة عدد أيام الدراسة في مصر، إلزامية مرحلة رياض الأطفال، الأوقاف التعليمية، إلغاء نظام الخزانة الموحد، الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص بتزويد موارد تمويل التعليم.

ورفع الحوار الوطني شعار "التعليم قضية تمس المواطنين بشكل أساسي ويومي، وهي القضية الأم التي تشغل كل مصري"، لذا اعتمد الحوار الوطني في مناقشة كل ما يتعلق بقضايا وموضوعات التعليم عدة وسائل لضمان الوصول لجميع الفئات المعنية والمستهدفة وتضمين صوتها في الجلسات والتوصيات، ومن أبرز هذه الوسائل طرح استبيانات رأي باستمرار لقياس الرأي العام في تلك القضية.

وتم طرح عدد 4 استيبانات رأي ( للطالب – للمعلم – لولي الأمر) و استبيان آخر للخبراء المشاركين في الجلسات لتوثيق آرائهم ومقترحاتهم التي يتم طرحها في الجلسات بدقة، واستعدادًا لتحديد الموضوعات التي تشغل الرأي العام في قضية التعليم، تم أخذ عينية عشوائية قبل الجلسة الأولى للجنة التعليم (1000 استمارة مشاركة) وجاءت النسب بها:

1- نسبة المشاركة: 63% معلمين، 25% طلاب، 12% أولياء أمور، بينما جاءت النسبة الأكبر للمشاركة لمحافظة الغربية، يليها القاهرة، ثم المنوفية.

وبالسؤال عن ما هو تقييمك لمستوى التعليم في مصر؟ كان الرد (47% غير مرضي – 37% مقبول – 13% جيد – 3% جيد جدًا) أبرز تحديات كل فئة.

-المعلمين: الرواتب 43%، التدريب 22%، المناهج 20%، الإدارةالمدرسية 15%.

-أولياء الأمور: المناهج المدرسية 30%، كفاءة المعلم 29%، السياسات التعليمية 22%، الدروس الخصوصية 12%، إعداد وجاهزية المدارس 7%. الطلاب: 65% من الطلاب المشاركين وصفوا وجود برامج وأنشطة تعليمية بالمدارس بالضعيف.

- وعن المناهج الدراسية 45% لتقييم المناهج الدراسية بمقبول، 22% جيد، 16% ضعيف، 14% جيد جدًا، 3% ممتاز.

- وبالسؤال عن تمكن المعلم من شرح محتوى المادة داخل الفصل: 40% يري التقييم ضعيف، بينما 31% يراه مقبول، 17% جيد، 7% جيد جدًا، 5 % ممتاز.



