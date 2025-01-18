شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الحوار الوطنى حلقة وصل مهمة بين صانع القرار والشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استئناف الاجتماعات مع أعضاء الحوار الوطني، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتعزيز المسار الديمقراطي وتوسيع دائرة النقاش المجتمعي حول قضايا الوطن، كما يعكس ذلك وجود الحوار الوطني في موقع مركزي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الإصلاح الشامل، لافتا إلى أن التحديات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية التى تواجهها مصر تتطلب توافقا وطنيا حول الأولويات.

وأضاف "الجندي"، أن استئناف الحوار الوطني في هذا التوقيت يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية جادة في إشراك مختلف الأطياف في عملية صنع القرار، بما يضمن تمثيلا عادلا لمصالح المواطنين ويعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة، مؤكدا على إيمان القيادة السياسية بأهمية الحوار كأداة فعالة لمعالجة القضايا الحساسة، من الإصلاحات الاقتصادية إلى تعزيز الحريات العامة، فالحوار الوطني بات وسيلة لإيجاد حلول محلية مستدامة لاحتياجات المواطن المصري وآماله.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني يلعب دورا محوريا في تشكيل رؤية مستقبلية للدولة، حيث يوفر منصة لمناقشة الملفات الشائكة وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي، حيث يساهم الحوار في صياغة سياسات تُوازن بين متطلبات التنمية وحماية الفئات الأكثر تأثرا، فضلا عن تعزيز دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لضمان مشاركة أوسع في العملية الديمقراطية، إضافة إلى القضايا الاجتماعية مثل التعليم والصحة من خلال إقامة نقاش مثمر يساهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وأكد النائب حازم الجندي، أن الحوار الوطني أصبح جسرا وحلقة وصل مهمة بين صناع القرار والشعب المصري، فالحوار لم يُعد منصة للتعبير عن الآراء، بل وسيلة للوصول إلى توافقات وطنية حقيقية تساهم في بناء دولة قوية ومستدامة، ومجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات، مشددا على أن استئناف اجتماعات الحوار الوطني خطوة فارقة تعكس إصرار مصر على تعزيز نهج التعددية والشراكة الوطنية.