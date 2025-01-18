شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر النص الكامل لمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " خاص.. النص الكامل لمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية"، استعرض خلاله النص الكامل لمشروع تجريم المراهنات الإلكترونية، المُقدم من النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، حيث تضمن مشروع القانون أسباب وفلفسة التقدم به، والتعريفات والعقوبات المقررة، والتي صاغها من الناحية القانونية وأعده المستشار القانوني والمحامى محمود الروبى، والذى تضمن بابين الأول للتعريفات والثانى للعقوبات، وتصل للحبس 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه.

وإلى التفاصيل الكاملة لنص مشروع القانون:

خاص..النص الكامل لمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية..تضمن بابين الأول للتعريفات والثانى للعقوبات.. وتصل للحبس 5 سنوات وغرامة 10 مليون جنيه..ويوضح موقف الدين الإسلامي والمسيحى من المقامرات





برلمانى