شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: تنفيذ آليات اتفاق وقف الحرب فى غزة يقع على عاتق مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد، أنه بعد نجاح مصر مع الوسطاء في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سيكون الدور المصري كبير في تنفيذ آليات وبنود الاتفاق.

وقال دكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن مصر سيقع علي عاتقها الجزء الأكبر في الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق من خلال اتفاق جميع الأطراف بأن غرفة العمليات التي ستتابع تنفيذ الاتفاق ستكون بالقاهرة، مضيفا أن توجيهات الرئيس السيسي لكل مؤسسات الدولة هي الاستعداد لإدخال المساعدات الإنسانيه من خلال معبر رفح وهو ما بدأ بالفعل في وجود آلاف الشاحنات في انتظار إشاره البدء للدخول إلى غزة.

وأكد دكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن إنقاذ الجرحى والمصابين وعلاجهم سيكون علي عاتق مصر وهو الأمر الذي استعدت له وزاره الصحه المصريه بشكل جيد، مشددا أن ما ستقوم به مصر فور بدء تنفيذ الاتفاق هو استكمال للدور المصري الذي بدأ منذ بدايه الحرب علي غزة وكلل بالوصول إلى اتفاق يوقف حرب الإبادة علي غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها.