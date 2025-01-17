شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: استجابة الحكومة لتوصيات الحوار الوطنى خطوة نحو تطوير منظومة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

صرحت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، أن الحوار الوطني قد شهد تقدمًا ملموسًا في مجالي التعليم والتدريب، مع إصدار قرار بتأسيس "المجلس الأعلى للتعليم والبحث والإبتكار" الذي يعد خطوة هامة نحو تطوير النظام التعليمي في مصر.

وأضافت "رشاد" في تصريحات صحفية، أن هذا المجلس يأتي استجابة للتوصيات التي تم مناقشتها خلال الجلسات، والتي كان من أبرزها السماح للمجتمع المدني بالمشاركة في العملية التعليمية بالضوابط التي تضعها الدولة، وكذلك التوسع في تعيين المعلمين الجدد لسد العجز.

وأكدت النائبة هند رشاد، على أهمية التوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق، التي تدعم الهوية المصرية، وتطوير المناهج لتشمل مواد متخصصة في الوعي الوطني وقيم احترام الآخر.

كما أشارت إلى الخطوات التي تم اتخاذها في وزارة التربية والتعليم لتعديل الخريطة الزمنية للمنهج وضمان التناسب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة للطلاب.

وفيما يتعلق بتطوير التعليم الفني، شددت النائبة هند رشاد على ضرورة مشاركة الكليات الفنية والمتخصصة في الجامعات المصرية في تدريب الفنيين بالمدارس والمعاهد الفنية، بالإضافة إلى دعم مشاريع التخرج الخاصة بهم.

كما أكدت على أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني وزيادة فرص التدريب.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الحكومة قد بدأت في تنفيذ العديد من هذه التوصيات، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب على كافة المستويات.

وعبرت النائبة هند رشاد عن تفاؤلها الكبير بتوجهات الحكومة نحو تنفيذ هذه التوصيات، معتبرة أن هذه الخطوات ستكون محورية في تحقيق نقلة نوعية في النظام التعليمي في مصر، بما يساهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.