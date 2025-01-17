شكرا لقرائتكم خبر عن وفد لجنة الطاقة بمجلس النواب يصل إلى محطة السد العالى والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل الوفد البرلماني للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي إلي مقر محطة كهرباء السد العالى، في إطار الزيارة البرلمانية إلي محافظة أسوان لتفقد مشروعات الطاقه الجديدة، وكان فى استقبالهم وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت.

وكانت اللجنة البرلمانية قد استهلت زيارتها أمس، بتفقد محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية التى تقع بمحافظة أسوان، وهى الأضخم فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وضم الوفد البرلماني، الذي يترأسه النائب طلعت السويدي، كل من النواب عيد حماد، أسامة فتحي، عبد السلام محمود، وجية أباظة، عبد الباقي تركيا، علاء عبد النبي، سامح حبيب، أحمد حجازي، ونشوى الديب، حسام الدين حلمى، رفعت شكيب، وأحمد العقاطي، عبد الناصر عطيه، آيه فوزي، سحر صدقي، جيهان البيومي، غادة عجمي، حمدي سليمان، نشوي رائف، سناء طايع، حسن خليل، عبد الله لاشين، هوي غانم، عقاف وهبي، شريف الورداني، خالد رضوان، ريهام عبد النبي، علي البدري.



جانب من الزيارة



محطة السد العالى



وفد لجنة الطاقة بمجلس النواب (1)



وفد لجنة الطاقة بمجلس النواب (2)