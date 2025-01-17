شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: المخططات الخبيثة للإرهابية تستهدف تقويض جهود الدولة الخدمية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية تقود خطة لهدم وتقويض مؤسسات الدولة تعتمد على عدد من اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تساعدها في هذه الخطة الخبيثة بعدما فشلت في العودة مرة أخرى للمشهد السياسي.

وتابع النائب عمرو هندي:" هذه الخطة تعتمد على تشوية كل الإنجازات التي تتم على أرض الواقع التي شهد لها القاصي والداني، والتي شهد لها كل فرد على أرض الوطن بعدما وجد نتيجة حقيقية من هذه المشروعات سواء بشكل مباشر او غير مباشر، تأتي هذه الجماعة التي تشيع كذبا عدم جدوى هذه المشروعات، اضافه للتقليل من حجم الإنجازات في عدد من القطاعات منها الصحه والتعليم وشبكه الطرق والنقل".

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الجماعة تستغل الأوضاع الاقتصادية وتقوم ببث الشائعات ونشر الأكاذيب، فعلى سبيل المثال تستغل ملف أسعار السلع، أسعار توريد الحبوب، ملف أو منظومة الدعم التي شهدت اهتمام غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة وتقوم بنشر عدد كبير جدا من الشائعات التي لا هدف منها سوى تقويض الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة.

وشدد عضو النواب، على أهميه أن يكون لدى كل وزاره حصاد شبه يومي عما تقوم به من أعمال ملموسة على أرض الواقع حتى لا تترك لمثل هذه الجماعة الارهابية فرصة لنشر أخبار مغلوطة أو شائعات بعيدة كل البعد عن أرض الواقع وفي نفس الوقت المواطن شريك في هذا الأمر من خلال عدم مشاركة أي أخبار مجهولة المصدر حتى لا يكون شريك في نشر شائعة قد تضر بأمن الوطن، وهناك قنوات رسمية يحصل على المعلومات منها، وخلال الفتره الأخيرة الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة في كافه الملفات.