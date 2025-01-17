شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. ترقب لقرار المحكمة العليا بشأن الحظر المحتمل لـ"تيك توك" والان نبدء بالتفاصيل

منصة تيك توك

شركات التكنولوجيا

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية في وقت لاحق اليوم الجمعة، قرارا بشأن القضية المتعلقة بما إذا كان يجب إغلاق منصة تيك توك خلال الأيام القليلة المقبلة، بموجب قانون اتحادي يسعى لفرض بيعه من قبل الشركة الصينية المالكة للتطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة.ويدرس القضاء التحدي الذي تمثله حرية التعبير ضد المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي دفعت إلى سن القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد غد الأحد، والذي حصل على دعم واسع من الحزبين العام الماضي.وقال محامي تيك توك، إن الشركة الصينية المالكة للتطبيق "بايت دانس"، قالت في جلسة المحكمة الأسبوع الماضي إن تيك توك سيتوقف عن العمل يوم الأحد ما لم تمنح المحكمة العليا تعليقا مؤقتا أو تلغي القانون.وخلال مداولات المحكمة، بدا أن معظم القضاة يميلون إلى تأييد القانون. وفي سياق القضية المستمرة، ظهرت فرصة لإنقاذ تيك توك. حيث قال مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، النائب عن ولاية فلوريدا مايك والتز، في مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء إن ترامب يدرس خيارات "للحفاظ" على تيك توك.ومن غير الواضح ما هي السلطات التي يمتلكها ترامب للتدخل، رغم أنه قد يوجه وزارة العدل بعدم تنفيذ القانون الذي يهدد بفرض عقوبات على شركات التكنولوجيا التي توفر التطبيق وتستضيفه.وأشارت المحكمة العليا يوم الخميس إلى أنها ستصدر على الأقل قرارا واحدا يوم الجمعة، بما يتماشى مع عاداتها في عدم الإعلان عن أي قرار سيجري اتخاذه.لكنها انحرفت عن ممارساتها المعتادة في بعض الجوانب، ما زاد من التوقعات بأن القضية المتعلقة بتطبيق تيك توك هي التي سيجري إصدار القرار بشأنها.