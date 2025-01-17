شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة للتحالف الوطنى فى المحافظات لدعم الفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي، بذل الجهود من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم وتمكين الشباب، ففى إطار المرحلة الثانية من حملة التحالف الوطني "إيد واحدة"، نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية في تنفيذ قافلة مساعدات "صناع الدفا" في شمال سيناء.

استهدفت المبادرة توزيع بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في رفح، الشيخ زويد، نخل، والحسنة، إضافة إلى الأسر الفلسطينية التي تستضيفها المحافظة منذ بداية الأحداث في غزة، كما شملت التوزيعات المناطق الصحراوية والتجمعات البدوية في شمال سيناء، خاصة في قرى الجورة، نجع شبانة، وأبو زرعي.

كما قامت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوزيع بطاطين الشتاء على مجموعة من الأسر في عدد من المحافظات، لتخفيف معاناتهم خلال فصل الشتاء البارد.

وفي محافظة بني سويف، استهدفت المبادرة قرى مركز ببا، بما في ذلك طوه، طحا البيشة، البرانقة، وأم الخنازير، حيث استفاد من التوزيعات 800 مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية، وفي محافظة أسيوط، تم توزيع البطاطين في مناطق البلايزة، الحماضلة، باقور، مركز ومدينة أبو تيج، ومركز ديروط، ليصل الدعم إلى 840 مستفيدًا.

وفي محافظة المنوفية، شملت التوزيعات قرى سنتريس، ساقية أبو شعرة، وسملاي بمركز أشمون، بالإضافة إلى كفر داوود بمركز مدينة السادات، حيث استفاد 800 شخص من المبادرة، كما امتدت الجهود إلى محافظة البحيرة، حيث تم توزيع البطاطين في مناطق عمر مكرم، عبد السلام عارف، وعمر شاهين بمركز بدر، والنجيلة، الحدين، كفر زيادة، ودست الأشراف بمركز كوم حمادة، ليصل عدد المستفيدين إلى 900 أسرة.

ويؤكد التحالف الوطني وجمعية الأورمان، من خلال هذه الجهود، التزامهم بتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المجتمعية، ومواصلة دعم الفئات الأولى بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية.

كما قدمت مؤسسة مرسال - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - دعما بمستلزمات طبية لمستشفى الجذام بدمنهور في محافظة البحيرة ومستشفى أطفال مصر، وذلك في إطار حرص مؤسسة مرسال الخيرية على تعزيز التعاون مع المستشفيات الحكومية.

واستمرارا لجهودها في خدمة المجتمع ضمن حملة "إيد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت جمعية رسالة بعدة أنشطة تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسر والأفراد في محافظات مختلفة.

اجتماعي: قامت الجمعية بتنظيم زيارات لدور المسنين، وتقديم حصص تعليمية وتدريب على ورش الرسم ودورات تنمية مختلفة، كما قدمت الجمعية خدمات متنوعة للمكفوفين وأطفال "قد الحياة"، شملت جلسات دينية وتربوية، حصص تعليمية، جلسات جماعية وترفيهية، ورش حرفية، ودورات في برايل، الكمبيوتر، اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل الدعوة، الاتصالات، الكتابة، التسجيلات، التنظيم، وزيارات للمسنين. تم تنفيذ هذه الأنشطة في محافظات الجيزة، القاهرة، والإسكندرية بمركز وقرية السيدة زينب وفروع الجمعية، واستفاد منها 1497 شخصًا بمشاركة 895 متطوعًا.

غذائي: قامت الجمعية بتوزيع وجبات يومية للأطفال في محافظتي القاهرة والإسكندرية بفروع المؤسسة، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة 285 طفلًا بمساعدة 36 متطوعًا.

صحي: نظمت الجمعية حملات للتبرع بالدم وتوفير أكياس دم للحالات الحرجة في محافظتي القاهرة والجيزة، شملت مراكز وقرى أبو الريش، الدمرداش، المركز القومي بالدقي، المركز الإقليمي بالعباسية، ودار السلام، استفاد من هذه الحملات 7 أشخاص بمشاركة 10 متطوعين.

تأتي هذه الأنشطة ضمن رؤية التحالف الوطني ومؤسساته لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، وتأكيدًا على دور العمل الأهلي في تنمية المجتمع.

وتحت مظلة التحالف الوطني، وفي إطار جهودها لدعم الأسر الأولى بالرعاية، قامت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع بتوزيع 600 بطانية طبقتين كبيرة حفر ليزر في محافظة أسيوط، كما قامت المؤسسة بتوزيع 500 بطانية طبقتين كبيرة حفر ليزر في محافظة كفرالشيخ.

يأتي هذا النشاط ضمن حملة "إيد واحدة"، والتي تهدف إلى توفير الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية خلال فصل الشتاء وشهر رمضان.

