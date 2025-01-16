شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: اتفاق وقف إطلاق النار برعاية مصر والوسطاء يمهد لمرحلة الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن عن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر، أن الجهود المصرية ساهمت بقوة فى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهت لاتفاق وقف إطلاق النار بالتنسيق مع الشركاء و الوسطاء .

وقال السنباطي " مصر رفضت التهجير و تصفية القضية ، موضحا أن اتفاق وقف اطلاق النار جاء بعد جهود مضنية و شاقة، و تحركات دبلوماسية استمرت على مدار أكثر من عام ، و تابع " الدور المصري وقف حائط صد أمام تفريغ القضية من مضمونها و سعى لتقديم المساعدات الانسانية

و قال السنباطي أن الاتفاق الذى تم إبرامه برعاية مصرية وقطرية وأمريكية ، و الذي يضمن ضمن تبادل الأسرى والمحتجزين، و يمهد لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام و البناء ، هو خطوة هامة نحو تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع ، مضيفا " الدولة المصرية دافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني و حقوقه المشروعة في دولته المستقلة .

‏ و ثمن السنباطي الجهود المصرية الرامية للإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، ، كما ثمن ما دعت له الدولة المصرية بضرورة تحقيق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، لتنعم المنطقة بالاستقرار و الأمن و التنمية في عالم يتسع للجميع.

‏و قال السنباطي أن رسالة الرئيس التي بعث بها عقب الاتفاق تعكس حقيقةً الدور المصري ، حينما قال أن مصر ستظل دائماً وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكاً مخلصاً في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.