شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة نميرة نجم: الفشل كان مصير اتفاق غزة لولا جهود الوساطة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية، إن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة جاء نتيجة 15 شهرًا من الجهود المكثفة التي بذلها الوسطاء للوصول إلى هذه الصفقة.

وأضافت في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من المهم ألا نغفل الدور الكبير الذي لعبته الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحقيق هذا الاتفاق، حيث بذلت جهودًا ضخمة للوصول إليه.

وأكدت أن الاتفاق كان سيفشل لولا تدخل مصر الفعّال، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وسيكون له دور كبير في استقرار المنطقة ووقف إراقة الدماء التي استمرت لأكثر من عام.

وأوضحت أن أبرز ملامح الاتفاق تتضمن رعاية مصر وقطر والأمم المتحدة للترتيبات الأمنية، لضمان استقرار المنطقة، بالإضافة إلى إعادة الأهالي إلى شمال قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، فضلًا عن انسحاب إسرائيل من محور فلاديلفيا.