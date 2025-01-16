الجبهة الوطنية يضم عامر وناصر والجوهرى لهيئته التأسيسية

أعلن حزب الجبهة الوطنية – تحت التأسيس – ضم رجل الأعمال المهندس محمد فرج عامر ورجل الأعمال حسام محمود ناصر والمهندس/ أيمن الجوهري المدير التنفيذي في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والرئيس التنفيذي الأسبق لشركة سيسكو العالمية بمصر وشمال وغرب ووسط إفريقيا والمشرق العربي إلى الهيئة التأسيسية للحزب . تأتي تلك الخطوة في إطار حرص حزب الجبهة الوطنية – تحت التأسيس –على استيعاب الطاقات والكفاءات الوطنية بهدف تحقيق أهدافه الاستراتيجية في التنمية والإصلاح وتعزيز المشاركة في خدمة قضايا الوطن. كما جدد حزب الجبهة الوطنية – تحت التأسيس – تأكيد حرصه المتواصل على تعزيز قيم المشاركة السياسية وإثراء الحياة الحزبية بمصر وكذلك التواجد في مختلف محافظات الجمهورية بهدف تحقيق التواصل المستمر مع المواطنين لضمان تلبية متطلبات وتطلعات الشعب المصري وإعلاء المصلحة العليا للوطن والمواطن .

محمد يوسف

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