شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: الشائعات تهدد إنجازات الدولة وتعرقل مسيرة التطور والان مع تفاصيل الخبر

حذر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، من التأثير السلبي للشائعات على إنجازات الدولة في مختلف المجالات ، وأكد الشهابي في تصريحات صحفية أن الشائعات لا تقتصر على تشويه الحقائق فحسب، بل تمتد إلى التأثير على استقرار المجتمع واقتصاده، مما يعوق التقدم والازدهار.

وأوضح الشهابي أن هناك حملات منظمّة تهدف إلى نشر الأخبار الكاذبة بهدف إثارة الفوضى وإضعاف الثقة بين الشعب والحكومة، وأشار إلى أن هذه الشائعات تستهدف إنجازات الدولة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، معتبرًا أن نشر الأكاذيب يعكس محاولة لتعطيل مسيرة التطور التي تسير فيها الدولة.

ودعا الشهابي وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الحذر وتجنب الانسياق وراء الأخبار المزيفة، مشددًا على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لمواجهة تلك الظاهرة الضارة. وأضاف أنه يجب تعزيز وعي المواطنين بأهمية التحقق من مصادر الأخبار ومراجعة الحقائق قبل تداولها.

وطالب الشهابي الجهات المعنية بتكثيف الجهود لمكافحة الشائعات وتوفير المعلومات الدقيقة التى تساهم فى نشر الوعي بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن التصدى لهذه الظاهرة يعد من أولويات المرحلة المقبلة.