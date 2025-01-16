شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قيم للمشاركين فى جلسات الحوار الوطنى.. أبرزها تقبل الآخر والمرونة والان مع تفاصيل الخبر

يلتزم المشاركون في الحوار الوطنى، بعدد من القيم خلال المشاركة في الجلسات على رأسهم تقبل الآخر وتفهم وجهة نظره واحترام الاختلاف.

وجاءت القيم التي يلتزم بها المشاركين في الجلسات كالآتى:

- الاحترام المتبادل: تقبل الآخر وتفهم وجهة نظره واحترام الاختلاف.

- التعاون: تكاتف الجهود لوضع الخطط والحلول والبحث عن الأهداف المشتركة.

- المشاركة: أن يعرض كل طرف مشارك رأيه بحرية وأمانة في كل ما لديه من معلومات وبيانات ورؤى.

- الالتزام/ الاستمرارية: ما يتم التوافق عليه هو مسئولية الجميع وعلى الجميع التعاون والالتزام بتنفيذ مخرجاته ومواصلة العمل عليه.

- المرونة: وجود قدر من التفاهم والرغبة في التفهم لوجهات النظر المختلفة متجاوزين الاختلافات الأيدولوجية والثقافية والسياسية.

يعد الحوار الوطني المصري، مبادرة رئاسية تجذب المشاركين من الشرائح المجتمعية والسياسية المختلفة وتخلق لهم فرص تبادل المعلومات ووجهات النظر، وتوضيح الآراء، وتطوير حلول واقعية للقضايا ذات الأولوية والأهمية المشتركة بمجتمعاتهم.

وجاء الحوار الوطني، بعد مبادرة رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت في 26 أبريل 2022، لإطلاق حوار شامل بجمهورية مصر العربية، وجاءت نص كلمة الرئيس في هذا الصدد خلال إفطار الأسرة المصرية" تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصيًا مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية".

كما يعد دعوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع و قواه السياسية، من أجل تصور بدائل وحلول خلاقة للوصول إلى رؤية مشتركة للجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعًا بكل ما تحمله من جودة الحياة للمواطنين سواء وحياة كريمة لهم انطلاقا من قيمنا المشتركة.