شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر والإمارات مهتمتان بإعادة الاستقرار للمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

علق الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 على أهمية زيارة الرئيس السيسي للإمارات، قائلا إن العلاقات بين مصر والإمارات أخوية واستراتيجية، وأن هناك توافقا كبيرا في الرؤى والمواقف في القضايا الثنائية، وحتى القضايا الدولية.



وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل إلى أن التواصل والتنسيق بين مصر والإمارات مستمر على مدار الساعة، والعلاقة بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي علاقة قوية جدا وأخوية، وتعد نموذجا للعلاقات العربية والاستراتيجية الكبرى.



ولفت إلى أن توقيت الزيارة مهم جدا، حيث جاءت بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والحديث عما يجرى في سوريا ولبنان، وهناك توافق كبير بين مصر والإمارات حول أهمية المسار السياسى في سوريا وفى لبنان، واختيار الرئيس جوزيف عون واتفاق وقف إطلاق النار واهمية ما يتعلق بإقامة مؤتمر دولى يتعلق بإعادة الاعمار.



وأكد أن الدولتين مهتمتان بمسار السلام وحل الدولتين، واليوم التالى لوقف إطلاق النار فى غزة، ومصر والإمارات قدمتا الكثير من المساعدات سواء بدخولها بشكل مباشر عبر المعابر، أو إسقاطها جويا، وهناك حرص على إعادة الاستقرار للمنطقة والتي تتطلب مسارات سياسية لتنهى الصراعات المعلقة التي تستنزف وقت وجهد وأموال المنطقة.