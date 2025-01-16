شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الدولة المصرية تبنت فلسفة متوازنة فى مواجهة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب أحمد سعد نويصر ، عن استنكاره الشديد للشائعات المغرضة التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية بهدف زعزعة الاستقرار الوطني والنيل من وحدة المجتمع.

وأكد عضو مجلس النواب ، أن هذه الجماعة لها تاريخ طويل من الإرهاب والتخريب، حيث لطالما سعت إلى تقويض الهوية الوطنية المصرية وتشويه سمعة الدولة، مستخدمةً أدوات الغدر والخيانة والتآمر

وأشار نويصر، إلى أن أن الجماعة الإرهابية لم تكتفِ بما اقترفته من جرائم في الماضي، بل لا تزال تسعى إلى استشراف مستقبلها المظلم من خلال نشر الفوضى وبث الشائعات التي تستغل الظروف الاقتصادية والمشاعر الدينية لدى البعض لخداع الرأي العام.

وأضاف نويصر ، أن محاولات الجماعة المستمرة لتقسيم المنطقة وتأجيج الصراعات بين الدول تهدف فقط إلى تحقيق مصالحها الخاصة على حساب أمن واستقرار الأوطان.

وأوضح النائب أحمد نويصر ، أن الدولة المصرية تبنت فلسفة متوازنة في مواجهتها لهذه الجماعة الإرهابية، حيث نجحت في الجمع بين البعدين الأمني والتنموي في التصدي لأخطارها.

وتابع النائب أحمد نويصر ، أن الجهود الأمنية نجحت في إحباط العديد من المخططات التخريبية التي كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد، في حين جاءت السياسات التنموية لتعزيز الاقتصاد ورفع مستوى معيشة المواطنين، مما أسهم في سد الثغرات التي كانت تتسلل منها الجماعة للتأثير على الرأي العام.

وشدد النائب أحمد نويصر، أن الدولة لن تتهاون في حماية أمنها وهويتها الوطنية، وأن الشعب المصري يقف دائمًا صفًا واحدًا خلف قيادته في مواجهة هذه التهديدات