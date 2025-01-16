شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ناقش الحوار الوطنى قضية التعليم قبل الجامعى؟.. التفاصيل الكاملة؟ والان مع تفاصيل الخبر

خلال الشهور الماضية ناقش الحوار الوطني قضية التعليم قبل الجامعي في جلستين، جلسة عامة عقدت بتاريخ الخميس 18مايو 2023 وأدار الجلسة أ.د جمال شيحة، أ.د محمود أبو النصر (مقررا اللجنة)، إجمالي عدد الكلمات بالجلسة 113 كلمة، ألقاها 101 متحدث ( منهم 48 متحدث ممثل لأحزاب وائتلافات سياسية، 49 من الخبراء والمعنيين، و4 ممثلين لوزارة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة).

وعقدت جلسة أخري متخصصة بتاريخ الثلاثاء 8 أغسطس 2023، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب - وحضر الجلسة 17 متحدث خبير، ناقشت الجلسة عدة موضوعات مثل: إعادة احتساب كافة الحوافز والبدلات المقررة لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين على أساسي 2016، زيادة عدد أيام التمدرس في مصر، إلزامية مرحلة رياض الأطفال، الأوقاف التعليمية، إلغاء نظام الخزانة الموحد، الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص بتزويد موارد تمويل التعليم.



* كون التعليم قضية تمس المواطنين بشكل أساسي ويومي، وهي القضية الأم التي تشغل كل مصري



* فاعتمد الحوار الوطني في مناقشة كل ما يتعلق بقضايا وموضوعات التعليم عدة وسائل لضمان الوصول لجميع الفئات المعنية والمستهدفة وتضمين صوتها في الجلسات والتوصيات، ومن أبرز هذه الوسائل طرح استبيانات رأي باستمرار لقياس الرأي العام في تلك القضية.



− تم طرح عدد 4 استيبان رأي ( للطالب – للمعلم – لولي الأمر) و استبيان أخر للخبراء المشاركين في الجلسات لتوثيق آرائهم ومقترحاتهم التي يتم طرحها في الجلسات بدقة.

أبرز تحديات كل فئة:

− المعلمين: الرواتب 43%، التدريب 22%، المناهج 20%، الإدارةالمدرسية 15%.



− أولياء الأمور: المناهج المدرسية 30%، كفاءة المعلم 29%، السياسات التعليمية 22%، الدروس الخصوصية 12%، إعداد وجاهزية المدارس 7%.



− الطلاب: 65% من الطلاب المشاركين وصفوا وجود برامج وأنشطة تعليمية بالمدارس بالضعيف، وعن المناهج الدراسية 45% يقييم المناهج الدراسية بمقبول، 22% جيد، 16% ضعيف، 14% جيد جدًا، 3% ممتاز.



