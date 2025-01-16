شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: استراتيجية الدولة فى مواجهة شائعات الإخوان تقوم على البعد التنموى والأمنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، على أهمية جهود الدولة في مواجهة الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وضرب الوحدة الوطنية، لافتا أن القيادة الحكيمة للرئيس السيسي كانت حاسمة في التصدي لهذه المخططات الهدامة التي تستهدف أمن المجتمع واستقراره، على مدى 11 عاما ماضية وأكثر منذ ثورة يونيو 2013.

ولفت محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الدولة، وضعت استراتيجية شاملة للتعامل مع الشائعات، تقوم على الموازنة بين البعدين الأمني والتنموي، مشيرا إلى أن الدولة تنتهج نهجًا تنمويًا شموليًا من خلال تنفيذ مشروعات قومية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مما يقلل من الفرص التي تحاول الجماعة استغلالها لإثارة الفوضى وزعزعة المجتمع.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع في مواجهة الشائعات المضللة التي تستهدف ضرب الوحدة الوطنية، مشددا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي ودعم القيادة السياسية في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

وأضاف عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن جماعة الاخوان الإرهابية وحلفاءها وخصوصا في الخارج، أعلنوا الحرب على الوطن من خلال شائعات هدامة وأكاذيب ممنهجة وبدعم اجهزة استخبارات داعمة لهم، مضيفا انهم يحلمون بتحقيق مكاسب سياسية وزعزعة استقرار الدولة.

واختم النائب احمد محسن، أن الإخوان الارهابيين يعتمدون على وسائل الإعلام الخاصة بهم ومنصات التواصل الاجتماعي لتحريف الحقائق وتضليل الرأي العام. وترويج الشائعات بهدف إحداث بلبلة وزيادة حالة الاستقطاب داخل المجتمع، لافتا أن المنطقة تمر باضطرابات وتحولات كبيرة ولابد من اليقظة بخصوص الوطن