شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. القبض على مغربي في مطار فرانكفورت بتهمة التجسس والان نبدء بالتفاصيل

توجيه التهمة بالتجسس

الدمام - شريف احمد - ألقى ضباط من المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية في ألمانيا في مطار فرانكفورت القبض على مغربي للاشتباه في أنه جاسوس.ووجه الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه للرجل تهمة العمل لصالح جهاز استخبارات مغربي منذ يناير 2022 على أبعد تقدير.وذكرت السلطات في مدينة كارلسروه أن المتهم كان محتجزا في إسبانيا منذ الأول من ديسمبر 2024 بناء على مذكرة توقيف أوروبية، وتم تسليمه إلى ألمانيا أمس الأربعاء، وأمر قاضي تحقيقات في المحكمة الاتحادية العليا بوضعه قيد الحبس الاحتياطي.