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ألمانيا.. القبض على مغربي في مطار فرانكفورت بتهمة التجسس

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كارلسروه - د ب أ 0 تبليغ

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  • ألمانيا.. القبض على مغربي في مطار فرانكفورت بتهمة التجسس 2/2

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الدمام - شريف احمد - ألقى ضباط من المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية في ألمانيا في مطار فرانكفورت القبض على مغربي للاشتباه في أنه جاسوس.

توجيه التهمة بالتجسس

ووجه الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه للرجل تهمة العمل لصالح جهاز استخبارات مغربي منذ يناير 2022 على أبعد تقدير.
وذكرت السلطات في مدينة كارلسروه أن المتهم كان محتجزا في إسبانيا منذ الأول من ديسمبر 2024 بناء على مذكرة توقيف أوروبية، وتم تسليمه إلى ألمانيا أمس الأربعاء، وأمر قاضي تحقيقات في المحكمة الاتحادية العليا بوضعه قيد الحبس الاحتياطي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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