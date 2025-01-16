شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تضرر 12 ألف مبنى.. بدء إحراز تقدم في إخماد حرائق لوس أنجلوس والان نبدء بالتفاصيل

حرائق كاليفورنيا

مخاوف من رياح شديدة

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات المحلية أن فرق مكافحة الحريق بدأت أخيرًا في إحراز تقدم، بعد أسبوع من بدء حرائق الغابات في منطقة لوس انجلوس.وأشارت إلى احتواء حريق إيتون بالقرب من باسادينا، بنحو 50% حتى أمس الأربعاء، الذي أودى بحياة 17 شخصا من بين 25 حالة وفاة أكدتها السلطات المحلية حتى الآن.وقالت السلطات المحلية إن حريق باليساديس، الذي آتي على مساحة واسعة بالطرف الغربي للوس أنجلوس، بالكاد انتشر خلال الأيام الأخيرة.ووفقا للتقديرات الأولية، فإن أكثر من 12 ألف مبنى لحقت بها أضرار أو أصبحت مدمرة في المنطقة.وتعطي التوقعات الخاصة بالطقس خلال الأيام المقبلة، في ظل انخفاض سرعة الرياح وتراجع درجات الحرارة، سببًا للأمل بأن أصعب مرحلة من الوضع الطارئ ربما تكون انتهت.

وتبعث رياح شديدة تُوقع هبوبها منذ أمس الأربعاء مخاوف من أن تؤجج الحرائق المستعرة في محيط لوس أنجلوس، التي أسفرت عن 25 قتيلًا على الأقل.



هذا ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من اشتداد الرياح الموسمية المعروفة باسم "سانتا آنا" التي تعد خطرة بشكل خاص.

الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية وجهت نداء للسكان وقالت: "ابقوا حذرين، وكونوا مستعدين للإجلاء، وتفادوا كل ما من شأنه أن يحدث حريقًا".

كما حذرت من رياح قد تبلغ سرعتها 110 كيلومترات في الساعة الأربعاء بين 3,00 (11,00 بتوقيت جرينتش) و15,00 (23,00 بتوقيت جرينتش).