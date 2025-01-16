شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب شمال شرق النيبال بقوة 4.9 درجة.. آخر التطورات والان نبدء بالتفاصيل

زلزال بالقرب من الحدود مع نيبال

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، منطقة "لوبوتشي" شمال شرق النيبال.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.وبالقرب من الحدود مع النيبال كان وقع زلزال مدمر في التيبت أوقع 126 قتيلًا على الأقل، وأدى إلى انهيار آلاف الأبنية.وقضى ما لا يقل عن 126 شخصًا وأصيب 188 آخرون بجروح جراء الزلزال الذي وقع في منطقة تينغري الريفية في التيبت جنوب غرب الصين.وأفاد هونغ لي مدير مكتب إدارة حالات الطوارئ في منطقة التيبت، انهيار أكثر من 3600 مبنى وأنشئ 187 مركز إيواء للمنكوبين تستضيف 46500 شخص.