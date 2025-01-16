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بالقانون معاش من التضامن لأطفال المطلقة والأيتام ومجهولي النسب.. التفاصيل

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بالقانون معاش من التضامن لأطفال المطلقة والأيتام ومجهولي النسب.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الخميس، 16 يناير 2025 09:00 ص

وضع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، حقوق لفئات من الأطفال في الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لمساعدتهم .

ونصت المادة 49 من القانون يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً ووفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:ـ

1-الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .

2-أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .

3-أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، و المحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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