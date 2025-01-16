شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يثمن دور مصر فى وقف إطلاق النار.. ويُجدد التزامه بدعم أهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم التحالف الوطني بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على جهودها الحثيثة والمخلصة التي تكللت بإتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُثمّنين الدور المحوري لمصر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والمساهمة في تحقيق السلام العادل والاستقرار في المنطقة.

قام التحالف في الماضي بتنظيم حملات إغاثية واسعة لغزة تصل الي 2619 شاحنة باجمالي 54 ألف طن من المساعدات الاغاثية، منها:

- إرسال قوافل طبية لتقديم الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

- توزيع المساعدات الغذائية لتأمين احتياجات الأسر من المواد التموينية الأساسية.

- توفير مواد الإيواء للعائلات التي فقدت منازلها.

- تنظيم حملات تبرع بالدم لتوفير احتياجات أشقائنا في فلسطين من الدم ومشتقاته.

وأكد التحالف الوطنى، استعداده الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة والمشاركة في تلبية احتياجاتهم الإنسانية الملحة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وأشار التحالف الى أنه سيواصل جهوده الإنسانية والتنموية في غزة خلال الفترة المقبلة، مسخرًا إمكانياته وموارده لخدمة أهلنا في القطاع والتخفيف من معاناتهم.