الخطوط الجوية التركية تبدأ تشغيل رحلات لدمشق في 23 كانون الثاني

أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية بلال إكشي في بيان، إن شركة النقل الجوي ستبدأ تشغيل رحلات إلى دمشق في 23 كانون الثاني بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا.

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