شكرا لقرائتكم خبر عن أمل سلامة: مصر لعبت دورا محوريا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر لعبت دورا محوريا في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وما يترتب عليه من عودة النازحين وكذلك تسهيل دخول المساعدات.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن مصر على مر التاريخ تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية، وتسعى دائما من أجل الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أمل سلامة، أن الهدنة التي نجحت جهود مصر في التوصل إليها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، تساهم بصورة كبيرة في رفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أهمية استمرار جهود التهدئة، على أن يكون هناك دور فاعل للمجتمع الدولي لوقف الصراع في المنطقة.