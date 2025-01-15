شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يرحب باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة ويشيد بجهود مصر والان مع تفاصيل الخبر

رحب حزب حماة الوطن، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يتضمن كذلك صفقة تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي، وعودة النازحين داخليا، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات.

وأكد الحزب أن جهود الوساطة المصرية مع عدد من الشركاء نجحت في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة.

وأشار حماة الوطن، إلى أن الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وجدد الحزب، دعوته لأهمية تفعيل دور المجتمع الدولي، من أجل إنهاء الصراع في المنطقة، لتحقيق الاستقرار والوصول إلى السلام الشامل والعادل.