شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: الجهود المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة امتداد للمواقف النبيلة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الإصلاح والنهضة نجاح الاتفاق والمفاوضات التي جرت عبر الأسابيع الماضية بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية منذ أحداث 7 أكتوبر.

وقدم حزب الإصلاح والنهضة بتحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الصامد في وجه آلة الحرب والعدوان، والذي أظهر أعظم صور الصبر والإرادة والثبات في الدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة رغم كل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها يومياً، ويُثمن الحزب البطولات التي يسطرها الشعب الفلسطيني العظيم في الحفاظ على أرضه وتراثه وهويته، رغم سياسات الاحتلال التي تهدف إلى التهجير القسري وطمس الهوية الفلسطينية.

وعبر حزب الإصلاح والنهضة عن عظيم تقديره للدور المصري المشرف في دعم الحقوق الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني، وهو الدور الذي يعكس عمق العقيدة السياسية للدولة المصرية. لقد كانت مصر ولا تزال حاضنة للقضية الفلسطينية، تؤدي دورها التاريخي بكل شجاعة وإخلاص، منذ أكثر من 75 عامًا.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة بأن الجهود المصرية التي أثمرت عن وقف إطلاق النار في غزة تمثل امتداداً لهذه المواقف النبيلة التي اتسمت بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية، والعمل الدؤوب على إنهاء العدوان وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب الفلسطيني.

ويشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن الموقف المصري ينبع من عقيدة سياسية راسخة تقوم على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ودعم صموده دون الإضرار بالأمن القومي المصري والعربي، إن هذا الموقف يعكس فهماً عميقاً للترابط الوثيق بين استقرار فلسطين وأمن المنطقة بأكملها، ويعزز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية.

ودعا حزب الإصلاح والنهضة جميع الأطراف الفلسطينية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف لمواجهة التحديات الجسام، إن الوحدة الوطنية تمثل السلاح الأقوى في مقاومة الاحتلال ومخططاته، كما أنها تعزز الموقف الفلسطيني في أي مفاوضات مستقبلية لتحقيق الحقوق المشروعة.

ودعا أيضا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال لوقف سياساته العدوانية واحترام القانون الدولي، والعمل قدمًا على الإسراع في إعادة إعمار غزة مؤكدين بأن الصمت الدولي على جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال يُعدّ مشاركة ضمنية في معاناة الشعب الفلسطيني.

وأعرب حزب الإصلاح والنهضة عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمه لجميع الجهود التي تهدف إلى إنهاء العدوان وتحقيق العدالة، مؤكدا استمراره في العمل من أجل نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عنها في كل المحافل.