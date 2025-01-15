شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان مديح: اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة نتيجة دبلوماسية حكيمة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة هو نتيجة طبيعية للجهود الحثيثة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لعبت دورًا محوريًا في إنهاء معاناة استمرت 466 يومًا للشعب الفلسطيني.

وأوضحت جيهان مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الاتفاق يمثل نقطة تحول هامة لأهالي غزة الذين كانوا يعيشون في ظروف قاسية، وأخيرًا أصبح لهم الحق في أن يتنفسوا بعد أكثر من عام من الصراع والمعاناة، مؤكدة أن مصر على مر التاريخ كانت وما زالت حريصة على استعادة حقوق الفلسطينيين، مشيدة بموقف مصر الثابت والتاريخي في رفض التهجير القسري ووقف إطلاق النار كأول خطوة نحو تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.

وأشارت مديح إلى أن جهود مصر لم تقتصر على الجوانب السياسية والدبلوماسية فقط، بل شملت أيضًا تقديم الدعم الإنساني الكبير لأهالي غزة، من خلال إرسال المساعدات العاجلة وإعداد خطط إعادة الإعمار. واعتبرت أن هذا النجاح يعكس التزام مصر الثابت والمستمر بالقضية الفلسطينية، وأنها كانت ولا تزال السند الأول للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات.

وشددت على أن مصر دائمًا ما تضع على عاتقها مسئولية الدفاع عن حقوق الشعوب العربية الشقيقة، فقد أثبتت قدرتها على المساهمة الفعالة في صنع السلام من خلال تحركاتها الدبلوماسية الحكيمة واهتمامها العميق بالقضايا الإنسانية.