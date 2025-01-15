شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد محسن: نجاح مصر فى التوصل لاتفاق هدنة غزة خطوة لتهدئة الأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إن الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها مصر بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع المتوترة وتخفيف معاناة المدنيين.

وأكد محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الدبلوماسية على إيجاد حلول وسط للنزاعات المعقدة، حيث جاءت الوساطة استجابة لحاجة ملحة إلى وقف التصعيد العسكري الذي أودى بحياة الأبرياء، وتسبب في دمار واسع النطاق.

وأشار عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ إلى أن مصر لعبت بحكم موقعها الجغرافي ودورها التاريخي كوسيط موثوق، دورًا محوريًا في إدارة المفاوضات، معتمدة على علاقاتها المتوازنة مع كافة الأطراف.

واختتم النائب أحمد محسن حديثه بالقول: "التزام القاهرة بالسلام والاستقرار الإقليمي جعلها حاضرة بقوة في كل محطات التهدئة السابقة، حيث تبذل دائمًا جهودًا حثيثة لحماية الشعب الفلسطيني وتعزيز فرص الحلول السلمية".