شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة: جهود مصر لوقف إطلاق النار فى غزة يؤكد ريادتها فى تحقيق الاستقرار الإقليمي والان مع تفاصيل الخبر

أشاد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، بالدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تحقيق التهدئة بقطاع غزة، مؤكداً أن القاهرة أثبتت مجدداً قدرتها على قيادة الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء لمفاوضات ناجحة بين الأطراف المختلفة.

وأوضح حسنين أن نجاح المفاوضات التي تقودها مصر يعكس مكانتها كوسيط موثوق به على المستوى الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن هذه الجهود لا تهدف فقط إلى وقف التصعيد، بل تسعى أيضاً لتأمين حياة كريمة للشعب الفلسطيني من خلال إرساء أسس سلام مستدام.

واختتم حسنين تصريحاته مؤكداً أن مصر ستظل الدعامة الرئيسية لدعم الحقوق الفلسطينية وإرساء الاستقرار في المنطقة، معرباً عن ثقته في قدرة القيادة المصرية على مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات الدبلوماسية التي تعزز الأمن والسلام.