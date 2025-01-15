"العربية لحقوق الإنسان" تعقد حدثا جانبيا على هامش الاستعراض الدورى الشامل

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تشارك المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في الدورة الـ48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي تلتئم بقصر الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 20 إلى 31 يناير الجارى.

وخلال الدورة الـ48 لآلية الاستعراض، تجري مناقشة حول وضعية حقوق الإنسان في بلدين عربيين، وذلك يومي 27 و28 يناير، ويشارك وفد من المنظمة في متابعة وقائع عملية الاستعراض لكلا البلدين، وذلك في سياق الدورة الرابعة لآلية الاستعراض التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العام 2006، والتي تجري بشكل دوري كل 4 سنوات.

وعلى هامش الفعاليات، تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان حدثاً جانبياً لمناقشة وضعية حقوق الإنسان، وذلك في تمام الساعة 11 من صباح يوم الإثنين الموافق 27 يناير الجاري، بالقاعة 22 بقصر الأمم المتحدة في جنيف.

يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كانت قد تقدمت في 10 يوليو 2024 بتقريرين لتقييم التقدم المحرز في تفعيل التوصيات التي التزم بها البلدان خلال الدورة الثالثة لآلية الاستعراض التي جرت في العام 2019، وذلك في سياق تقارير ذوي المصلحة.