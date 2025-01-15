القناة 12 الإسرائيلية: الاتفاق ينص على الإفراج عن 3 أسرى باليوم الأول و4 باليوم السابع و13 في اليوم الـ14

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "الاتفاق ينص على الإفراج عن 3 أسرى باليوم الأول و4 باليوم السابع و13 في اليوم الـ14، وفي اليوم الـ28 سيطلق سراح 3 أسرى و3 في اليوم الـ35 والباقون في الأسبوع الأخير".
هذا وذكر ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أنه "خلافا للأنباء حركة حماس لم تعط ردها بعد بخصوص الصفقة".
في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قد ينعقد الليلة والوزراء عدلوا برامجهم"، لافتةً الى أن "نتانياهو سيجري مشاورات مساء اليوم مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة".
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