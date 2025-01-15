شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "إعلام النواب": مصر ستظل دائما قوة محورية فى المنطقة لنشر ثقافة السلام والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب على الدور الفاعل الذي تلعبه مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، موضحة أن مصر تواصل العمل الدءوب من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين الفلسطينيين دون أى عراقيل.

كما أكدت أن مبادرة مصر لوقف إطلاق النار تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تساهم في الحد من التصعيد العسكري، وتحقيق الاستقرار فى المنطقة، كما نوهت النائبة هند رشاد إلى أهمية تعزيز التعاون المصري الأمريكي، وأكدت أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأضافت أن التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة يشهد تقدمًا ملحوظًا في مختلف المجالات، خاصة في القضايا الإقليمية التي تؤثر على الأمن والاستقرار العالمي.

وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن مصر ستظل دائمًا قوة محورية في المنطقة، تواصل العمل على نشر ثقافة السلام، وتعزيز الأمن الإقليمي، والسعي لتخفيف معاناة الشعوب في ظل الأزمات الإنسانية.

وأشادت النائبة هند رشاد بالجهود المصرية المستمرة في ملف غزة، مؤكدة أن الرئيس السيسي قد أظهر حرصًا كبيرًا على تحقيق السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع، حيث شدد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري من أجل حماية المدنيين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وأضافت أن هذه الجهود تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تواجه المنطقة تحديات كبيرة، ولا سيما مع تصاعد الصراع، مما يجعل جهود الوساطة المصرية أكثر أهمية في تحقيق الاستقرار.

وقالت عضو مجلس النواب إن تعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة من شأنه أن يساهم في استقرار المنطقة، ويساعد في معالجة القضايا الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تؤثر على الشعب المصري والشعوب الأخرى فى المنطقة.