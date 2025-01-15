شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. 136 توصية بالمرحلة الأولى تشمل قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

جاء الحوار الوطني، بمبادرة رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقت في 26 أبريل 2022, لإطلاق حوار وطني شامل يجمع مختلف التيارات السياسية الحزبية والشبابية، ليخرج هذا الحوار الوطنى بالعديد من التوصيات التى نسردها لكم كالتالى..

أنتجت المرحلة الأولى من الحوار الوطنى 136 توصية تنقسم إلى:

65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعى.

37 توصية للموضوعات السياسية.

34 توصية للقضايا الاقتصادية.

وتمثلت مراحل إنتاج الحوار الوطنى لتوصياته فى الخطوات التالية:

1- استلام جميع المقترحات وطلبات المشاركة.

2- تشكيل اللجان.

3- عقد الجلسات العلنية.

4- عقد جلسات متخصصة للوصول إلى توصيات.

5- صياغة التوصيات النهائية، ومتابعة تنفيذها من اللجنة التنسيقية المشكلة بالتعاون مع الحكومة.

