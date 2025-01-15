شكرا لقرائتكم خبر عن فهد الغانم: مصر لها مكانة عظيمة قى قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس فهد علي الغانم رئيس مجلس إدارة شركة أوتو موبيليتة، أن الشركة قائمة على شراكة مصرية خليجية، مؤكدا: أن مصر لها مكانة عظيمة قى قلوبنا وهى أحد أهم الأسواق.

وتابع خلال فاعلية افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلى فى مصر، أن الاستثمارات الحالية 250 مليون دولار .

وقدم الغانم، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية ، على جهودهم فى دعم صناعة السيارات.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، خطوط تجميع سيارات "جيلى" فى مصر، وشاهد فيلماً تسجيلياً عن شركة جيلي العالمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد التقي أمس ، سونج جيم، رئيس شركة جيلي العالمية للسيارات، ونائب رئيس "مجموعة جيلي أوتو القابضة"، لاستعراض خطة الشركة لتصنيع السيارات في مصر خلال المرحلة المقبلة من خلال الشراكة مع شركة "أوتو موبيليتي".

أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى أن يكون المصنع الجديد خطوة مُهمة للشركة نحو إقامة ما تطمح إليه من إقامة مركز رئيسي لها في مصر يُغطي، ليس فقط السوق المحلية، بل منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أنه مُستعد لتقديم كل الدعم المُمكن لإنشاء هذا المركز الإقليمي لخدمة المنطقة بالكامل، فى إطار المحفزات التى رصدتها الحكومة لدعم هذه الصناعة.